Группа «ДДТ» впервые объявила о сборе средств на выпуск альбома, — передает ТАСС. Это связано с тяжелым финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году группа сыграла всего один концерт, а в этом году – четыре. Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук сказал, что ранее никогда не обращался за поддержкой, но в данный момент ситуация для группы очень тяжелая.
2021-10-05T11:06:28+03:00
2021-10-05T11:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 05 октября 2021
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