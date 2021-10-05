Группа «ДДТ» впервые объявила о сборе средств на выпуск альбома, — передает ТАСС. Это связано с тяжелым финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году группа сыграла всего один концерт, а в этом году – четыре. Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук сказал, что ранее никогда не обращался за поддержкой, но в данный момент ситуация для группы очень тяжелая.