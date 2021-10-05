Солнцевский суд Москвы рассмотрит иск тренера футбольного клуба Ротор Дмитрия Хохлова к американской компании Фейсбук

Ее политика мешает Хохлову использовать социальные сети.

Фейсбук автоматически блокирует посты с упоминанием фамилии Хохлова, поскольку она совпадает с неприемлемым для компании прозвищем украинцев. Проблемы по словам Хохлорва начались весной этого года. Обращения в Фейсбук остались без ответа и тогда бывший игрок сборной России, а ныне тренер решил обратиться в суд. Видимо они не понимают серьезности ситуации – сказала адвокат спортсмена Анна Варганова в интервью Спорт-экспрессу – Наверное ждут решения америкканского чуда – добавила она. Фамилию Хохлова обыграли журналисты Советского спорта перед скандальным матчем против Украины 1999 года. В двусмысленном заголовке, его призывали бить то ли по воротам, то ли соперников, спасая Россию, но матч этот сборная России выиграть не смогла из-за ошибка вратаря Филимонова.

Дмитрий Хохлов требует запретить Фейсбуку блокировать посты. Кроме того, он оценил причиненные ему неудобства в 5 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.