Право открыть первое заседание Госдумы 8 созыва будет предоставлено Валентине Терешковой, — подтвердил Интерфаксу «единоросс» Андрей Исаев. Как отмечает интернет-издание Znak.com, по закону открывать заседание должен старейший по возрасту депутат. Валентине Терешковой 84 года, в то время, как другому единороссу – Владимиру Ресину 85 лет. Напомним, что именно Валентина Терешкова в прошлом году предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.
2021-10-05T11:05:30+03:00
2021-10-05T11:05:30+03:00
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11:05, 05 октября 2021
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