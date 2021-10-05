Право открыть первое заседание Госдумы 8 созыва будет предоставлено Валентине Терешковой, — подтвердил Интерфаксу «единоросс» Андрей Исаев. Как отмечает интернет-издание Znak.com, по закону открывать заседание должен старейший по возрасту депутат. Валентине Терешковой 84 года, в то время, как другому единороссу – Владимиру Ресину 85 лет. Напомним, что именно Валентина Терешкова в прошлом году предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.