На юг России обрушились сильные дожди

В нескольких регионах разрушены дороги и дома.

Ливни превратили улицы в городах черноморского побережья в реки. Основной удар пришёлся на Сочи. Местным жителям пришлось нести детей на руках в школу, а на, неосторожно припаркованные, автомобили обрушились водопады. За несколько часов в городе выпала практически недельная норма осадков, несколько улиц ушли под воду.

В Краснодаре пришлось даже эвакуировать жителей. Из-за интенсивного ливня начал двигаться грунт, что привело к повреждению двадцати домов. Также наклонились опоры газовых труб, и отключилось электроснабжение.

Помимо Кубани дожди затронули и Дагестан. В Махачкале затопило несколько улиц. В горных районах тысячи людей остались без света. За ночь здесь выпала пятая часть от суточной нормы осадков.

Власти регионов просят местных жителей и туристов отказаться от отдыха на воде, так как на побережье ожидаются смерчи.