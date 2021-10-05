Цены на газ и нефть вновь превышают рекордные значения за несколько лет

На котировки, по мнению экспертов, влияет дефицит топлива в странах Европы, а также отказ нарастить добычу сырья основными участниками рынка.

После резкого роста цен на основные марки нефти динамика хоть и замедлилась, но продолжает оставаться устойчивой – в районе 0,5%. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже превышает 81,5 доллара – это максимум с октября 2018 года.

Котировки ноябрьских фьючерсов, т.е. контрактов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже обновили еще более давний максимум. За баррель дают почти 78 долларов – таких показателей не было почти 7 лет.

Накануне же цены на сырье обеих марок подскочили более чем на 2% — причиной послужило то, что страны ОПЕК+ в рамках своей сделки решили сохранить принятый ранее план наращивания добычи нефти. При этом эксперты фиксируют рост спроса на нее на фоне увеличения стоимости природного газа. Его цена, к слову, продолжает побивать исторические максимумы.

Этим утром в ходе торгов на бирже ICE в Нидерландах за тысячу кубометров «голубого топлива» уже давали почти 1250 долларов. Не остановили рост и новости о заполнении газом первой нитки газопровода «Северный поток-2». Котировки резко снизились, но затем отыграли свои потери.

Тем временем на Московской бирже продолжают расти акции крупных нефтегазовых компаний на фоне роста цен на топливо. Ценные бумаги «Газпрома» после открытия торгов дорожали на 3% и впервые в истории стали стоить более 380 рублей за акцию. Правда, сейчас рост замедлился.