Количество поддельных сертификатов о вакцинации может достигать 25 процентов – медицинский директор «Клиника Семейная»

Количество поддельных сертификатов о вакцинации может достигать 25 процентов. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-невролог, кандидат медицинских наук, медицинский директор «Клиника Семейная» Павел Бранд.

«В нашей стране все покупается, все продается. Мы сейчас уже имеем, наверное, 25 процентов поддельных сертификатов. А в этой ситуации [обязательной вакцинации] поддельных сертификатов будет прям грусть-тоска. Избавиться от этого мы не можем. Принудиловка приводит к тому, что люди только отдаляются от этой истории. Даже из тех, кого поймали, люди тысячами выдавали эти поддельные сертификаты», — сказал он.

Бранд отметил, что низкий уровень вакцинации по стране способствует к мутации вируса.

«Такие уровни вакцинации, растянутые по времени, способствуют мутации вируса. Здесь надо быстро-быстро прививать как можно больше людей, чтобы этого избежать. Нам нужно реально привить 90 процентов населения, хотя бы взрослого, в идеале, конечно, с 12 лет. Есть независимые исследования, которые показывают, что вакцинация существенно снижает количество госпитализаций. Российское исследование, независимое полностью, проведенное институтом Сергея Березина и сотоварищи. Другой вопрос, что люди не до конца догоняют, что вакцина – это не гарантия того, что ты не заболеешь, и даже не гарантия того, что ты не умрешь, это просто существенное снижение вероятности такого исхода», — заключил он.