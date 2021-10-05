Корреспондент «КП в Беларуси» Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя три дня после задержания

Корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко не вышел из ИВС в Белоруссии спустя 72 часа с момента задержания, это означает, что к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей, приводит агентство Sputnik Беларусь слова адвоката журналиста, передают РИА Новости.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».