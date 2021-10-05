В Стокгольме будет названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

Имена претендентов, как обычно, держатся в строжайшем секрете. Накануне были названы имена лауреатов премии по медицине. Это двое работающих в США ученых, изучивших, как живые организмы чувствуют температуру и прикосновения.
2021-10-05T10:37:23+03:00
2021-10-05T10:41:18+03:00
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10:37, 05 октября 2021
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