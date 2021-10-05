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10:36, 05 октября 2021

Парламент Румынии рассмотрит сегодня вопрос о вотуме недоверия правительству

Это происходит на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В Румынии один из самых низких показателей вакцинации в Европе.

Предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру страны Флорину Кыцу внесла Социал-демократическая партия. По их мнению, работа кабинета министров стала причиной распада экономики и снижения уровня жизни в стране. Вместе с тем агентство Reuters писало, что второе предложение поступило от бывшего партнера по коалиции. Теперь, как отмечают местные СМИ, не понятно, будет ли это рассматриваться как единый вопрос, или его все же разобьют на два.
Это уже не вторая попытка социал-демократов вынести вотум недоверия правительству Кыцу. Так в конце июня на аналогичном заседании поддержали эту идею чуть более 200 парламентариев, однако для того, чтобы отправить правительство в отставку, требуется более 230. Тогда Премьер-министр отверг все обвинения в адрес возглавляемого им кабинета.

На днях в Бухаресте прошла многотысячная акция протеста против санитарных ограничений, введенных румынскими властями из-за пандемии.  


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