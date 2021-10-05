Стоимость акций Газпрома на торгах в Москве выросла на 3% и впервые в истории превысила отметку 380 рублей

Эта тенденция сохраняется уже несколько дней на фоне позитивных новостей в отношении газопровода «Северный поток 2», а также высоких цен на газ. Кстати, в Европе стоимость фьючерсов на газ вновь обновила исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров.
2021-10-05T10:35:41+03:00
2021-10-05T10:42:50+03:00
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10:35, 05 октября 2021
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