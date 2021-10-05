Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что съемки художественного фильма на борту МКС привлекут в космическую отрасль лучшие кадры. Он отметил, что во время полета актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко будут помогать командиру экипажа космонавту Антону Шкаплерову.

Дмитрий Рогозин сообщил в интервью «Первому каналу», что на Байконуре все готово к старту.

Старт произойдет около полудня. Стыковка с МКС намечена на 3 часа дня.