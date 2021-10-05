Роскомнадзор заблокировал 8 страниц в интернете, которые содержали недостоверную информацию о российских выборах

В пресс-службе ведомства отметили, что это сделано по требованию Генеральной прокуратуры и напомнили, что публикация фейков влечет штраф до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
2021-10-05T10:34:26+03:00
2021-10-05T10:43:27+03:00
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10:34, 05 октября 2021
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