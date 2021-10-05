Тысячи жителей Франции стали жертвами преступлений сексуального характера в католической церкви

Об этом говорится в докладе независимой комиссии. Сегодня он должен быть представлен широкой общественности.

Католическая церковь во Франции принимает тяжёлый удар. О масштабах распространения педофилии активисты, эксперты и СМИ сообщали немало, но теперь настало время публикации официального доклада Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви. Она была сформирована по решению епископской конференции Франции и изучала жалобы на домогательства и изнасилования за период с середины XX в. В распоряжении экспертов оказались более 6 тысяч частных свидетельств, а также большой массив данных из полиции и архивов. Ещё до завершения работы над докладом в комиссии сообщали, что это позволило выявить более трёх тысяч предполагаемых педофилов, жертвами которых могли стать около десяти тысяч детей. Многие преступления скрывались либо не получили должного внимания со стороны церковного руководства и правоохранительных органов.

В преддверии публикации доклада французские епископы приняли резолюцию, в которой говорится об ответственности церкви за преступления сексуального характера и желании выплатить компенсации пострадавшим.