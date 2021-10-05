Компания Facebook утверждает, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей

Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании при установке обновления. В результате потребовалось вручную вносить изменения в базы данных. Сбой в работе Facebook, Instagram, мессенджера WhatsApp продолжался 6 часов. Эксперт по кибербезопасности Питер Тран при этом сомневается, что всему виной технические проблемы.

На фоне сбоя акции Facebook и Instagram подешевели почти на 5% к закрытию торгов.