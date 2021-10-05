В Оренбургской области подозреваемый в убийстве трёх девушек признал вину

30-летний Александр Лазарев во время допроса раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Официальное обвинение подозреваемому предъявлено пока не было. Заседание в закрытом режиме должно пройти сегодня.

В конце сентября в квартире жилого дома в городе Гая произошёл пожар. После тушения там обнаружили тела трёх девушек. По данным следствия, убитым было 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии учиться в медицинском колледже, а квартиру снимали. Следственный комитет незамедлительно возбудил уголовное дело и начал поиски убийцы. Лазарева задержали через 3 дня после инцидента. Ранее, он отбывал наказание за убийство директора одного из баров. Освободился подозреваемый два месяца назад. По словам матери, Лазарев жил с женой и ребёнком, а также работал на автомойке.

Центральный аппарат СК взял ход и расследование дела на контроль.