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10:05, 05 октября 2021

В нескольких российских регионах, по данным газеты «Коммерсантъ», заканчиваются места в коронавирусных госпиталях

Сведения об этом появляются на фоне продолжающегося роста заболеваемости.

Как минимум почти в каждом восьмом российском регионе, следует из приведенных данных, количество свободных мест для больных коронавирусом стремится к нулю. Как отмечает издание, во Владимире из-за этого дефицита врачи скорой помощи решили даже привезти заразившегося ковидом к зданию администрации. Медики утверждают: нередко кареты скорой помощи заменяют стационар, речь идет также о нехватке кислорода и лекарств. Всего за один месяц количество госпитализированных во Владимирской области выросло почти в 2 раза.
В Саратовской области, в свою очередь, по данным властей, развернуто около 4,5 тысяч мест для больных коронавирусом, однако свободны из них лишь от 5 до 7%. В Севастополе пришлось разворачивать дополнительные места в одном из пансионатов. Крайне тяжелая ситуация, как отмечается, в Удмуртии: за два месяца в республике увеличили число мест для больных коронавирусом почти на четверть – теперь их более 3 тысяч. Но свободными к концу сентября оставались лишь 44 из них. Дефицит мест есть в Ростовской области, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на треть, а число госпитализаций – более чем на 20%. Суточный прирост заболевших в городе уже достиг почти 4,5 тысяч человек, а по всей стране – почти 26 тысяч, это максимум с начала года.


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