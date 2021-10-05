Конституционный суд в Петербурге проверит законность сноса построек вблизи зоны газоснабжения

Россиянин считает, что по закону он должен был получить компенсацию за свои дома.

Открытое заседание начнётся сегодня в 10 утра. Судьям предстоит рассмотреть дело жителя Сергиева посада. Ему принадлежит территория в шесть соток в садоводстве рядом с городом. На ней стоит дом, несколько хозяйственных построек, теплица и забор. Хозяину предписали снести всё это, так как строительство не согласовали с компанией, которая эксплуатирует системы газоснабжения. Причём обязывают россиянина сделать это за свои деньги. Суды, в которые он обращался, не стали оспаривать требование компании, и отметили, что строения создают угрозу жизни. При этом довод о том, что когда дом строили, а это было более сорока лет назад, собственник не знал о каких-либо ограничениях с землёй, судьи во внимание не брали.

Отметим, что три месяца назад Верховный суд Российской федерации дал разъяснение о таких случаях. Если людей, которые строили дома, не проинформировали о наличии охранной зоны, то им положена компенсация за снос построек.