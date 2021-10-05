В Челябинской области один судья подстрелил другого во время охоты, говорят в управлении МВД.

Председатель Еманжелинского районного суда Михаил Грачёв ранил своего коллегу из Еткульского суда Вадима Кинзина во время закрытия сезона охоты на утку. Как пишет интернет-издание Znak.com, неизвестно имелось ли вообще у участников разрешение. Инспекторы министерства экологии Челябинской области проводят проверку по этому поводу. По одной из версий, коллеги поехали охотиться на косулю, убийство которой сейчас в регионе запрещено.

Следствие полагает, что выстрел произошёл случайно при перезарядке ружья. Также не исключается, что Грачёв находился в состоянии алкогольного опьянения. Кинзин был доставлен в больницу с ранением области сердца, всю ночь за его жизнь боролись врачи, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

За последнее время это уже второй случай ранения людей на охоте на Южном Урале. Ранее сын бывшего депутата гордумы Челябинска случайно убил своего товарища.