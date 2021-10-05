С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Это Дания, ЮАР, Перу, Новая Зеландия и Джибути. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки. Кроме того, увеличивается количество регулярных рейсов, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Таджикистаном.
2021-10-05T09:35:39+03:00
2021-10-05T09:52:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914520-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3538444.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:35, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…