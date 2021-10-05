С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Это Дания, ЮАР, Перу, Новая Зеландия и Джибути. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки. Кроме того, увеличивается количество регулярных рейсов, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Таджикистаном.