Через несколько часов на орбиту будет выведен корабль с экипажем, который будет снимать художественный фильм в космосе

Через несколько часов на орбиту будет выведен пилотируемый корабль с экипажем, который займется съемкой первого художественного фильма в космосе. Это совместный проект «Первого канала» и «Роскосмоса».

Глава коммуникационного агентства Redline Piar Анна Кириченко сказала в интервью телеканалу РБК, что это хороший пиар-ход для России.

Съемочная группа пробудет на орбите 13 дней.

