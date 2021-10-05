Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров

Также продолжают расти цены на нефть. Марка Brent подорожала почти до 81,5 доллара за баррель. Накануне стоимость нефти выросла на 2% на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план добычи, несмотря на рост спроса.
2021-10-05T09:34:01+03:00
2021-10-05T09:52:54+03:00
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09:34, 05 октября 2021
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