«Союз» сегодня выведет на орбиту корабль с экипажем, который впервые будет снимать в космосе художественный фильм

Ракета-носитель «Союз» сегодня выведет на орбиту пилотируемый корабль с экипажем, который впервые в истории будет снимать в космосе художественный фильм. Старт на Байконуре намечен на 11 часов 55 минут по московскому времени. Стыковка с МКС должна произойти около трех часов дня.

В состав экипажа вошли режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. Сценарий постоянно меняется, — рассказал он накануне.

Драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом «Первого канала» и «Роскосмоса». Это будет фильм о женщине-враче, которая отправляется на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.