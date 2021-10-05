В ряде российских регионов в больницах заканчиваются места для пациентов с коронавирусом, — пишет газета «Коммерсантъ»

В минувшие выходные во Владимире врачи скорой помощи привезли инфицированного к зданию администрации. Медики заявили, что пациентам не хватает кислорода и лекарств. В Саратовской области ежедневно остаются незанятыми от 5 до 7% коек для ковидных больных. В Крыму места заняты на 83%.

Накануне власти Москвы признали, что за неделю число госпитализаций выросло более чем на 20%, но при этом заверили, что в столице проблем с местами в больницах для инфицированных не будет.