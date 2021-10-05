Серьезный пожар произошел в больнице в Кирове

Причиной могли стать неосторожные действия пациента.

Возгорание началось в одной из палат корпуса для пациентов с коронавирусом. Пока версия с причастностью одного из больных является предварительной. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что в комнате не было никакой аппаратуры, поэтому она не могла стать причиной пожара, в результате которого погибли два человека. Уточняется, что возгорание началось сегодня около двух часов ночи. В этот момент в здании корпуса находилось 43 человека в тяжелом и средне тяжелом состоянии. Сработала пожарная сигнализация. Началась эвакуация. Успели вывести и одного из погибших, однако помочь ему не удалось.

К настоящему времени возгорание ликвидировано. В тушении участвовало несколько десятков человек и более 20 единиц техники. Восстановить корпус обещают к концу дня. На это время все проходившие лечение в отделении кировской больницы эвакуированы в другие медучреждения.

По факту возгорания проводится доследственная проверка.