Facebook и его сервисы возобновили работу после шестичасового сбоя

Российские пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook стали вновь получать сообщения, когда в стране была глубокая ночь. Примерно, в то же время, администрация компании на своём аккаунте в Твиттере сообщила о восстановлении работы социальной сети и её приложений. Технический директор Facebook Майк Шрепфер пояснил, что сбой произошёл из-за проблем с сетью. Он также добавил, что на полное восстановление работы приложений уйдёт какое-то время.

В свою очередь глава Facebook Марк Цукерберг принёс извинения за инцидент. По оценке экспертов, на фоне происходящего он потерял около семи миллиардов долларов, а акции компании упали почти на пять процентов. По данным сервиса Downdetector вслед за Фейсбуком, неполадки произошли у других популярных интернет-платформ: TikTok, Google, YouTube и Viber. Однако, специалисты связывают это с большим наплывом посетителей.

Как сообщили эксперты, для Фейсбука сбой стал крупнейшим за всю историю существования соцсети.