Россия и США проведут в Женеве очередной раунд переговоров по договору о сокращении СНВ

Россия и США проведут в Женеве очередной раунд переговоров по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Несмотря на то, что соглашение под названием СНВ-3 недавно было продлено на 5 лет, до 2026 года, стороны активно обсуждают параметры предполагаемых новых договоренностей. Переговоры, как подчеркивают и в Москве, и в Вашингтоне, касаются всех аспектов стратегической стабильности. В российском МИДе, в частности, не отделяют друг от друга темы как оборонительных, так и наступательных стратегических вооружений. В Госдепартаменте, в свою очередь, говорят, что намерены обсуждать, в том числе, и вопросы безопасности в киберпространстве. При этом, хотя стороны и говорят о позитивных итогах каждого раунда переговоров, после одной из встреч замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что предложение Москвы о заморозке ядерных арсеналов, выдвинутое в октябре прошлого года, уже неактуально. Дипломат считает, что Вашингтон, как он выразился, «упустил свою возможность».

Продлению договора СНВ-3 предшествовали серьезные разногласия между Россией и администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, Вашингтон отказывался продлевать соглашение на прежних условиях и требовал включить в него Китай. Однако при новом американском лидере Джо Байдене никаких изменений внесено не было.