На этот час практически полностью устранен сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp

Причиной неполадок стало «неудачное изменение программной конфигурации», — говорится в официальном заявлении. Таким образом, проблемы возникли по вине самой компании, а не в результате внешней хакерской атаки. При этом Facebook утверждает, что сбой не привел к утечке данных пользователей.