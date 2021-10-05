На этот час практически полностью устранен сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp

Причиной неполадок стало «неудачное изменение программной конфигурации», — говорится в официальном заявлении. Таким образом, проблемы возникли по вине самой компании, а не в результате внешней хакерской атаки. При этом Facebook утверждает, что сбой не привел к утечке данных пользователей.
2021-10-05T08:37:36+03:00
2021-10-05T08:48:59+03:00
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08:37, 05 октября 2021
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