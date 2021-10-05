Правозащитники проекта Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив, который подтверждает системный характер пыток в тюрьмах. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал «Эху», что это тысячи файлов видео, снятых в учреждениях ФСИН.
Правозащитники намерены в ближайшие недели опубликовать видеодоказательства, — добавил Осечкин.
Правозащитники проекта Gulagu.net вывезли из РФ секретный видеоархив, подтверждающий системность пыток в тюрьмах
Правозащитники проекта Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив, который подтверждает системный характер пыток в тюрьмах. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал «Эху», что это тысячи файлов видео, снятых в учреждениях ФСИН.