В результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека, — сообщает МЧС. Пришлось эвакуировать около 40 пациентов. Их направили в соседние корпуса или в другие лечебные учреждения города.

Местный Минздрав вероятной причиной пожара назвал действия одного из пациентов. Речь идет о неосторожном обращении с огнем. Пожар произошел в ковидном отделении, — подтвердили в СКР. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.