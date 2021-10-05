Россия сегодня возобновляет авиасообщение с пятью странами

В список государств, куда начнутся регулярные полёты, попали Дания, Новая Зеландия, Джибути, Перу и ЮАР. Также расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Индию, Испанию, Киргизию и Шри-Ланку. Авиасообщение будет восстановлено на взаимной основе, решение было принято с учётом обстановки с коронавирусом. Несколькими днями ранее были возобновлены полёты в Доминиканскую Республику.

Однако налаживание воздушного сообщения не говорит о том, что россияне смогут попасть в страну прибытия. Несмотря на восстановление рейсов, не все из перечисленных государств готовы начать полноценно пускать к себе туристов. Возможно, что часть полётов будет исключительно транзитной. Проверить действующие ограничения по въезду для российских туристов можно на сайте ассоциации туроператоров.

При этом ни в одну из данных стран ни одна российская авиакомпания пока летать не планирует. Дания и Гоа по-прежнему закрыты для российских туристов, а с остальными странами прямого авиасообщения у России никогда и не было. Так, расстояние между Москвой и новозеландской столицей Веллингтоном – более 16000 км.