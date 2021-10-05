Первый в мире киноэкипаж отправится сегодня на МКС

Пилотируемый корабль «Союз – МС19» будет стартовать с космодрома Байконур. В космос впервые отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Сопровождать их будет опытный космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Сам космонавт рассказал интернет-изданию «Lenta.ru», перед непрофессионалами стоит довольно простая задача, к которой за три месяца тренировок они успели подготовиться.

В составе дублирующего экипажа оказались космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Как ожидается, ракета стартует около полудня и уже через несколько минут выйдет на орбиту. Путь до МКС займет около 3,5 часов.

Клим Шипенко планирует снять первый в мире художественный фильм в Космосе. Картина с рабочим названием «Вызов» расскажет о женщине-враче, которая вынуждена полететь на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Съемочная группа пробудет на МКС до 17 октября, затем их доставят на Землю. Между тем, космонавт, который сопровождает экипаж, останется на полугодовую вахту на станции.