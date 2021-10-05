В соцсети Facebook назвали причиной крупнейшего с 2008 года сбоя неудачные изменения системы обмена данными

Администрация социальной сети Facebook сегодня пояснила, что неполадки начались после изменений конфигураций систем обмена между центрами данных по всему миру, то есть в самой основе, на которой работает ресурс. Так, в случае запроса на обновление профиля или переключение между диалогами в мессенджере пользователь отправляет серверу запрос и получает информацию на экране. В данном случае эта коммуникация была нарушена. Это же стало причиной того, что сбой не смогли быстро устранить, так как он повлиял на внутренние инструменты. В соцсети пояснили, что изменение системы обмена данными имело «каскадный эффект» и затронуло некоторые другие интернет-сервисы, в том числе Instagram и WhatsApp. Facebook утверждает, что неполадки не привели утечке данных пользователей, о которых ранее писали СМИ.

При этом некоторые жаловались и на сбои в работе соцсетей и мессенджеров Twitter иTelegram. Однако эксперты считают, что они происходили по причине большого наплыва людей, которые стали переключатся на них с неработающих ресурсов. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на своей страничке извинился перед пользователями за неудобства, возникшие в результате многочасовой приостановки работы сервисов.

На фоне глобального сбоя состояние Цукерберга снизилось почти на 6,5 миллиардов долларов. Упали акции и самого Facebook на 5%.