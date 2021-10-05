Международный туризм в первой половине лета начал восстанавливаться, отрапортовали во Всемирной туристской организации

По ее данным, в июле текущего года за рубеж на отдых съездили 54 млн человек – это лучший месячный результат с момента закрытия границ в апреле 2020-го, но все еще на две трети ниже, чем за аналогичный период доковидного 2019-го.

Интересно, что особенно сильным стал удар по туризму в Азиатско-Тихоокеанском регионе – там снижение до сих пор составляет 95%, на Ближнем Востоке – чуть больше 80-ти, в Европе – на три четверти, в Америке – менее чем на 70%, а вот отдельные страны в Карибском бассейне и Африке показали результаты даже лучше, чем до пандемии, за счет того, что открылись для всех первыми и перетянули на себя трафик с более традиционных направлений.

Большинство экспертов организации сейчас не надеются, что в общемировом масштабе сектор восстановится раньше, чем к 2024-му году.