Лауреаты Нобелевской премии по физике будут объявлены сегодня в Швеции

Главными претендентами на победу эксперты называют троих разных учёных. Первый из них – наш соотечественник Алексей Китаев, сотрудник американского Калифорнийского технологического института. Вычисления, которыми он занимается, могут помочь в создании новых квантовых компьютеров, которые будут работать с гораздо меньшим количеством ошибок.

Вторым кандидатом называют американца Марка Ньюмана, изучающего моделирование сложных сетей. Эти исследования позволяют имитировать развитие событий в таких естественных структурах, как, например, экосистема или социальные сети.

Третьим претендентом эксперты назвали итальянского физика Джорджо Паризи, известного своими исследованиями в области квантовой хромодинамики. Итальянец был не единственным автором своей работы, но трое других уже скончались.

Победителями могут быть названы и абсолютно другие учёные. Предварительные оценки экспертов и окончательное решение нобелевского комитета часто не сходятся между собой.

Объявление победителя пройдёт сегодня в 12:25 по московскому времени.