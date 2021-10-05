В Кемерово сегодня продолжат оглашать приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Потерпевшими по уголовному делу признаны почти 450 человек. Это пострадавшие при пожаре и родственники погибших. На прошлой неделе виновными признали 8 фигурантов. Среди них генеральный директор развлекательного центра, охранник и руководитель компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Все они признаны судом виновными, и получили от 5 до 15 лет лишения свободы. Гособвинение будет настаивать на аналогичных сроках для остальных ответчиков. В ходе процесса только двое пожарных, которые тоже оказались на скамье подсудимых, не признали вину. Однако истцы требуют для них реальных сроков.

Из представителей властей в числе ответчиков оказались только два человека: начальник местного МЧС и главный инспектор города по пожарному надзору. Суд огласит им приговор сегодня.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел почти три года назад, тогда погибли 60 человек, 37 из них — дети.