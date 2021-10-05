Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом

Это произошло после того, как власти Дании объявили о выполнении всех необходимых условий для полноценного запуска проекта. На новостях об этом цена газа на одном из крупнейших европейских хабов в Нидерландах упала на несколько десятков долларов за тысячу кубометров.

Заполнение газом первой нитки «Северного потока-2» — это, как сообщили в компании-операторе проекта, пока только подготовка к полномасштабной эксплуатации газопровода. Ветка будет наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейших технических работ. Ранее же на «Северном потоке-2» проверили его целостность: причем не только путем внутренних, но и внешних испытаний. Когда именно газопровод заработает на полную мощность, пока не уточняется, но в Датском энергетическом агентстве уже заверили, что все требования для этого соблюдены.

Проект ждет сертификации и от властей Германии: заявку подали в сентябре, однако решение может затянуться на несколько месяцев. Причем потом его должна утвердить Еврокомиссия. Вместе с тем в «Газпроме» уверяли, что уже готовы обеспечивать поставки газа по «Северному потоку-2», и даже называли объем – примерно 5,5 млрд кубометров газа до конца этого года.

Строительство «Северного потока-2» завершилось в середине сентября, оно продлилось на полтора года дольше планируемого. Причина заключалась в санкциях США, правда, этим летом Вашингтон договорился с Германией обеспечить завершение проекта без дополнительных ограничений против его участников.

