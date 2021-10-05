Facebook, Instagram и WhatsApp вчера вечером не работали по всему миру более 6 часов

Это крупнейший сбой с 2008-го года, предположительно он был связан ошибками в настройках доменных имен – DNS. Из-за сбоя с перегрузками работали остальные популярные веб-сервисы для общения (в том числе Telegram).

Интернет-эксперт Григорий Бакунов объясняет глобальный сбой в соцсетях ошибкой одного из сотрудников Facebook. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Состояние основателя корпорации Facebook Марка Цукерберга за это время сократилось на 6 млрд долларов, резко упали и американские биржевые индексы в целом.