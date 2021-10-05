Пилотируемый корабль «Союз – МС19» будет стартовать с космодрома Байконур

В космос впервые отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Сопровождать их будет опытный космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Сам космонавт рассказал интернет-изданию «Lenta.ru», перед непрофессионалами стоит довольно простая задача, к которой за три месяца тренировок они успели подготовиться.

В составе дублирующего экипажа оказались космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Как ожидается, ракета стартует около полудня и уже через несколько минут выйдет на орбиту. Путь до МКС займет около 3,5 часов.

Клим Шипенко планирует снять первый в мире художественный фильм в Космосе. Картина с рабочим названием «Вызов» расскажет о женщине-враче, которая вынуждена полететь на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Глава коммуникационного агентства Redline PR Анна Кириченко считает, что съемки фильма на МКС станут хорошим пиар-ходом для Роскосмоса и России. Об этом он сказала в интервью телеканалу РБК.

На фоне санкций, в том числе и в спорте, космос является важной площадкой для России, пояснила Кириченко.