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06:12, 05 октября 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин на этом фоне увидел необходимость в увеличении массового тестирования на ковид

И анонсировал пункты с бесплатными экспресс-тестами в столице в ближайшее время.

Результаты тестов будут вноситься в общую информационную систему для оказания своевременной помощи тем, у кого коронавирус подтвердится, добавил Собянин.



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