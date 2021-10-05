Мэр Москвы Сергей Собянин на этом фоне увидел необходимость в увеличении массового тестирования на ковид

И анонсировал пункты с бесплатными экспресс-тестами в столице в ближайшее время.
Результаты тестов будут вноситься в общую информационную систему для оказания своевременной помощи тем, у кого коронавирус подтвердится, добавил Собянин.
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И анонсировал пункты с бесплатными экспресс-тестами в столице в ближайшее время.
Результаты тестов будут вноситься в общую информационную систему для оказания своевременной помощи тем, у кого коронавирус подтвердится, добавил Собянин.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…