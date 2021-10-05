Сегодня с Байконура стартует экипаж к МКС для съемок первого в истории художественного фильма в космосе

Запуск намечен на 11:55 по Москве. Полет планируется по сверхкороткой двухвитковой схеме – со стыковокой с МКС уже через 3 с небольшим часа.

В составе экипажа – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они проведут на орбите почти 2 недели и будут снимать картину под названием «Вызов», о больном космонавте, которому нужна срочная операция, при том что транспортировки на Землю он не перенесет.