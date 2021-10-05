Лидеры стран Евросоюза сегодня соберутся на неформальную встречу в Словении

Она сейчас председательствует в блоке. 27 глав государств и правительств приглашены на рабочий ужин в курортном местечке Брдо-при-Кранью накануне саммита «ЕС-Западные Балканы».

Обсуждать, предположительно, будут отношения с Китаем и новый военный блок США, Австралии и Великобритании. В приглашении глава Еврокомиссии Шарль Мишель призвал европейских лидеров быть более напористыми в решении вопросов глобальной повестки.