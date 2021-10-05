В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался похитить женщину после отказа продолжить с ним знакомство

Как рассказали в главном управлении МВД по городу, пострадавшая познакомилась со злоумышленником на специализированном сайте, но при встрече что-то пошло не так, и от второго свидания она отказалась. Тогда ухажер напал на нее и пытался увезти на машине. Жертве удалось выбраться из машины около заправки на Приморском шоссе, запереться в туалете АЗС и попросить сотрудников вызвать полицию. Мужчина попытался скрыться бегством, но безуспешно. Женщину госпитализировали с переломами руки и носа.