В Петербурге задержали мужчину, который избил и пытался похитить женщину после отказа продолжить с ним знакомство

Как рассказали в главном управлении МВД по городу, пострадавшая познакомилась со злоумышленником на специализированном сайте, но при встрече что-то пошло не так, и от второго свидания она отказалась. Тогда ухажер напал на нее и пытался увезти на машине. Жертве удалось выбраться из машины около заправки на Приморском шоссе, запереться в туалете АЗС и попросить сотрудников вызвать полицию. Мужчина попытался скрыться бегством, но безуспешно. Женщину госпитализировали с переломами руки и носа.
2021-10-05T05:05:52+03:00
2021-10-05T05:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 05 октября 2021
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