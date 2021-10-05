ICAO: мировые авиакомпании взяли на себя обязательство свести к нулю уровень парниковых выбросов к середине века

Об этом говорится в заявлении, распространенном Международной ассоциацией воздушного транспорта. Она объединяет 290 перевозчиков, на которых приходится более 80 процентов глобального пассажирского трафика.

В конце августа сайт РБК писал о переговорах Аэрофлота с Газпром-нефтью о переходе на низкоуглеродное топливо. К этому национального перевозчика вынуждают планы ИКАО взимать с 2027-го года многомиллионные сборы за выбросы CO2 со своих членов. Сейчас такое топливо в России вообще не производится, по оценкам РБК, его стоимость будет в полтора-пять раз выше традиционного керосина.