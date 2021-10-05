Катар начал пускать туристов, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник»

При этом она будет считаться «условно одобренной» — то есть, в отличие от западных препаратов, привитых которыми пускают без ограничений и дополнительных справок, со «Спутником» для въезда в Катар понадобится тест – но не на отсутствие коронавируса, а на антитела к нему. Между Москвой и Дохой уже возобновлено прямое авиасообщение.

Ближневосточное государство пополнило список таких стран как Эстония, Греция, Болгария, Хорватия, Шри-Ланка, Тунис, Марокко и Таиланд, куда пускают со «Спутником» и отрицательным тестом на ковид.

В то же время в Турцию, Египет, Венгрию, Молдавию, Черногорию, Румынию, Армению и Азербайджан привитым российской вакциной можно без каких-либо дополнительных условий.