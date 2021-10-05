США призвали Грузию соблюдать права арестованного экс-президента Михаила Саакашвили

Об этом объявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Вашингтон напомнил Тбилиси о его международных обязательствах.

Саакашвили арестовали 1-го октября, когда он вернулся после многолетнего изгнания на Украину в преддверии местных выборов в Грузии. Новые власти страны уже осудили его заочно на 6 лет и возбудили еще несколько новых уголовных дел. Сам он свое преследование считает политическим.

Консульскую поддержку Саакашвили оказывает Украина, гражданином которой он является.