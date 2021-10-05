В Белоруссии вновь заработал первый энергоблок единственной в стране АЭС

В пресс-службе Минэнерго уточняют, что он подключен к сети с 18:20 вечера по местному времени, идет постепенное повышение мощности. Параллельно идет обкатка второго энергоблока.

Отключение от сети произошло 12-го июля вскоре, после того как станция открылась. Это было связано со срабатыванием автоматической системы защиты генератора.