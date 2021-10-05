Госдепартамент США: в Вашингтоне изучают «Досье Пандоры», но пока не готовы давать комментарии

Изучить опубликованные журналистами материалы и наказать виновных среди своих граждан, если обвинения подтвердятся, уже пообещали в Пакистане, Мексике, Великобритании, Австралии, Индии, Бразилии, Испании и других странах.

В ходе этого расследования около 600 журналистов из более чем ста стран мира (в том числе признанное иноагентом издание «Важные истории» от России) год изучали почти 12 млн документов об офшорном имуществе мировых политических элит.

По подсчетам организации Transparency International (тоже признана иноагентом) Россия лидирует среди всех стран мира по числу своих граждан-фигурантов утечки: 52 физлица, на втором месте с огромным отрывом Бразилии и ее 15 представителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что в Кремле не увидели ничего особенного в расследовании.