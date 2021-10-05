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04:04, 05 октября 2021

Правозащитный проект Gulagu.net объявил, что получил секретный архив с видеозаписями пыток в российских тюрьмах

В нем содержатся файлы общим объемом около 40 гигабайт, которые предоставил программист, который пять лет, сидя в тюрьме, имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратове.
Основатель проекта Владимир Осечкин назвал это «самым большим провалом российских спецслужб». По его словам, архив доказывает, что в российских исправительных учреждениях действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов для получения нужных показаний и других целей насилуют и пытают заключенных в самых извращенных формах, в заведомо беспомощном состоянии, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний. Подробнее о содержимом архива Осечкин обещает рассказать в ближайшее время.
Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором, летом этого года правозащитники объявили о вывозе всей своей команды за границу из соображений безопасности.


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