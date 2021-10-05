В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по физике 2021-го года

Эксперты, основываясь на рейтингах цитируемости ученых, называют среди фаворитов американца Марка Ньюмана, изучающего моделирование сложных сетей, итальянца Джорджо Паризи с его работами в области квантовой хромодинамики – и работающего в США выпускника МФТИ Алексея Китаева за исследования в области топологических квантовых вычислений.

Вчера премию в области физиологии и медицины присудили американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за исследования в сфере тактильных и температурных рецепторов. На банкет и церемонию в Стокгольм 10-го октября никто из лауреатов за пределами Швеции не поедет из-за ковидных ограничений – награды им вручат по месту жительства.