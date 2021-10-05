Россия с сегодняшнего дня возобновляет пассажирское авиасообщение с пятью странами

Это Дания, ЮАР, Перу, Новая Зеландия, карликовое восточноафриканское государство Джибути, а также индийский штат Гоа. Это решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и Росавиации. Определена даже максимально возможная частота рейсов в неделю по каждому направлению.

При этом ни в одну из данных стран ни одна российская авиакомпания пока летать не планирует. Дания и Гоа по-прежнему закрыты для российских туристов, а с остальными странами прямого авиасообщения у России никогда и не было. Так, расстояние между Москвой и новозеландской столицей Веллингтоном – более 17000 км.